Пассажир отказался уступить место своей девушке в самолете и был обруган в сети

Пассажир самолета отказался уступить своей девушке более удобное место и был обруган в сети. Своим опытом он поделился на форуме Reddit.

23-летний молодой человек из США рассказал, что поехал с возлюбленной Джули в путешествие на выходные. Они купили билеты в экономкласс и получили не самые лучшие места посередине в разных концах салона. Девушку посадили между больным ожирением мужчиной, который занимал часть ее сидения, и довольно крупной женщиной. Парню достались места с людьми обычного телосложения.

«Джули сразу спросила, можем ли мы поменяться, но я отказался. Я знал, что Джули будет неудобно сидеть там, но не думаю, что я смог бы хотя бы поместиться между пассажирами по обе стороны от нее. После недолгих споров Джули вздохнула и пошла на свое место», — написал автор публикации.

Молодой человек объяснил свое решение тем, что он сам ростом 195 сантиметров и весит почти 100 килограммов. Хотя и девушку он назвал «не крошечной» — ее рост достигает 177 сантиметров, а вес — 75 килограммов. Но, по мнению американца, Джули в любом случае было бы лучше на том месте, чем ему, тем более полет длился всего около двух часов.

Автор пожаловался, что после рейса девушка была с ним очень холодна и не пошла на запланированную встречу с друзьями. Он спросил у пользователей, прав ли в этой ситуации, и получил много негативных комментариев.

«Не представляю, как ты мог быть счастлив и доволен, пока какой-то толстый потный мужик прижимался к твоей девушке два часа. Если бы тебя хоть немного волновал ее комфорт, ты мог бы хотя бы поговорить со стюардессой и заступиться за нее», «Люди больше не проявляют доброту к своим партнерам? Черт, это удручающе», — писали пользователи.

Ранее в США ветерана сняли с рейса из-за надписи на футболке. Бортпроводник счел пугающей фразу «Не поддавайтесь войне внутри».