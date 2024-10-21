Песков прокомментировал выборы в Молдавии

Песков: оппозиция Молдавии не могла участвовать в избирательной кампании

Молдавская оппозиция не могла участвовать в избирательной кампании. Так прокомментировал выборы президента Молдавии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, то есть заниматься электоральным процессом», — сказал он.

Песков напомнил, что молдавских оппозиционеров преследовали, допрашивали и бросали в тюрьмы. Кроме того, представителей оппозиции не пускали в республику, добавил он.

Ранее глава ЦИК Молдавии Анжела Караман анонсировала проведение второго тура президентских выборов 3 ноября. По предварительной информации, ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50 процентов голосов.