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10:06, 21 октября 2024Бывший СССР

Пленный призвал сменить власть на Украине

Пленный боец ВСУ Озимов призвал сменить власть на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Власть на Украине необходимо сменить. К этому призвал плененный в Курской области боец 49-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Озимов, передает РИА Новости.

«Власть однозначно нужно менять. Они плохо себя, особенно 23-24 год, они себя плохо проявили», — сказал он.

Кроме того, военнопленный отметил, что конфликт необходимо закончить. Также, по его мнению, западные страны отдали Украине старое вооружение, чтобы обновить свое.

Ранее Озимов рассказал, что бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, в составе которой была западная техника, подорвалась на собственных минах. Как он подчеркнул, тогда украинские военные потеряли очень много вооружения.

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      Кристина Есикова
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