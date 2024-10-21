Пленный боец ВСУ Озимов призвал сменить власть на Украине

Власть на Украине необходимо сменить. К этому призвал плененный в Курской области боец 49-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Озимов, передает РИА Новости.

«Власть однозначно нужно менять. Они плохо себя, особенно 23-24 год, они себя плохо проявили», — сказал он.

Кроме того, военнопленный отметил, что конфликт необходимо закончить. Также, по его мнению, западные страны отдали Украине старое вооружение, чтобы обновить свое.

Ранее Озимов рассказал, что бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, в составе которой была западная техника, подорвалась на собственных минах. Как он подчеркнул, тогда украинские военные потеряли очень много вооружения.