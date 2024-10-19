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17:38, 19 октября 2024Бывший СССР

Колонна ВСУ на западной технике подорвалась на собственных минах

Военнопленный Озимов: колонна ВСУ на западной технике подорвалась на своих минах

Фото: Reuters

Бронеколонна 49-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в составе которой находилась западная техника, подорвалась на собственных минах. Об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов, сообщает РИА Новости.

Колонна попала на свое же минное поле, не успев добраться до границы с Россией.

«У нас там "Висенты" были на базе Leopard. "Имары". Это для танкового рва. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — сказал пленный водитель-сапер.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Вооруженные силы России уничтожили в Курской области огромное количество техники НАТО. По данным Минобороны, за сутки 15 октября войска отразили девять контратак ВСУ в Курской области. В результате боев украинские войска потеряли до 70 бойцов, танк, два автомобиля, боевую машину пехоты и семь боевых бронированных машин.

По словам военного эксперта, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олеаг Глазунова, проблемы с обороной ВСУ в Донбассе связаны с нехваткой личного состава, техники и боеприпасов. Киев стягивает все силы на Курскую область, чтобы там удержаться по крайней мере до выборов президента США. В остальных местах у ВСУ недостаточно укреплений, недостаточно живой силы для полноценной обороны.

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      Вячеслав Агапов
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