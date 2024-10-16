Журналист рассказал об уничтожении «огромного количества» техники НАТО в Курской области

Боуз: военные РФ уничтожили технику НАТО при отступлении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили технику НАТО в Курской области, сообщил на своей странице в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Российские Воздушно-космические силы уничтожили огромное количество техники НАТО при отступлении Вооруженных сил Украины», — рассказал он.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска отразили девять контратак ВСУ в Курской области. В результате боев украинские войска потеряли до 70 бойцов, танк, два автомобиля, боевую машину пехоты и семь боевых бронированных машин.

До этого российские снайперы раскрыли основные цели в приграничье Курской области. В частности, как обозначили военные, речь идет об уничтожении живой силы противника.