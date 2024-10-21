Подполковник МВД России получил срок за несдержанное обещание и пять миллионов рублей

Суд Москвы вынес приговор сотруднику ВНИИ МВД РФ Бендзяку за взятку в 5 млн руб

Преображенский суд Москвы вынес приговор старшему научному сотруднику ВНИИ МВД России подполковнику Сергею Бендзяку, специализировавшемуся на исследовании проблем противодействия преступности в сфере экономики. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, экс-полицейский признан виновным в получении взятки на сумму в пять миллионов рублей. Ему назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд освободил его в зале заседания сразу после оглашения приговора, так как ему зачли срок, проведенный им под стражей и домашним арестом в период следствия.

Из материалов уголовного дела следует, что полковник пообещал знакомым бизнесменам помощь с оформлением регистрации на незаконную постройку. Взяв деньги, он не сдержал обещания, здание подполковник не узаконил и его снесли. Обманутые коммерсанты написали на него заявление, после чего он был задержан.

20 октября сообщалось, что в Самаре бывший инспектор ДПС, подозреваемый в вымогательстве взятки, избил следователя и экс-коллег, а затем сбежал из больницы, в которой скрывался во время расследования.