Полковник СБУ в отставке заявил о частичном обрушении фронта со стороны ВСУ

Стариков: ВСУ столкнулись с проблемой частичного обрушения фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с рядом проблем, которые свидетельствуют о частичном обрушении фронта. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, пишет ТАСС.

«Замораживание на линии фронта, или фронт обрушится. Другого выхода нет», — заявил полковник. Он добавил, что сейчас на украинской стороне наблюдается тактический кризис на многих направлениях.

Основной проблемой, по словам Старикова, является нехватка личного состава, несмотря на мобилизацию. Полковник назвал дипломатический и политический способы, которые решат все проблемы конфликта на украинской стороне.

Ранее украинский офицер Александр рассказал, что в ВСУ регулярно происходят массовые мятежи. Как рассказал военнослужащий, солдаты украинской армии устроили массовый мятеж в городе Курахово, отказавшись выполнять требования командования. После этого их перевели в Сумскую область.