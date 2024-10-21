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15:59, 21 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о массовых мятежах в ВСУ

El País: на Украине рассказали о массовых мятежах в ВСУ в Курахово и Угледаре

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) регулярно происходят массовые мятежи. Об этом сообщил офицер украинской армии Александр, передает El País.

Как рассказал боец ВСУ, украинские солдаты устроили массовый мятеж в городе Курахово, отказавшись выполнять требования командования. После этого их перевели в Сумскую область.

По словам офицера, ему также известен случай, когда 100 бойцов украинской армии оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до взятия города Вооруженными силами (ВС) России. Он объяснил, что военнослужащие сделали это, чтобы впоследствии заявить об отправке их на передовую без достаточных подготовки и вооружения.

Ранее пленный командир ВСУ Александр Долматов рассказал об уничтожении его взвода под Угледаром. Военный также отметил нехватку людей, умеющих «держать оружие в руках».

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      Екатерина Грищенко
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