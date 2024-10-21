Полномасштабный кризис стал угрожать одной из отраслей российской экономики

ВАРПЭ: рыбодобывающая отрасль на грани полномасштабного экономического кризиса

Хотя поставщики рыбной продукции и предупреждают о росте цен на 15-25 процентов, это вовсе не означает, что точно так же вырастет ее стоимость и в рознице. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. Его процитировала «Российская газета».

По его словам, в этом году цены вырастут только на отдельные виды товаров и в пределах трех-семи процентов. Панин убежден, что причины для ажиотажных настроений отсутствуют. Рыба же дорожает из года в год не только в России, но и на мировых рынках. Вылов не растет уже больше 10 лет, а рост производства аквакультуры не успевает за усиливающимся спросом.

Однако по мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, рыбодобывающая отрасль России оказалась на грани полномасштабного экономического кризиса, когда продовольственная инфляция становится способом сохранить этот сектор.

«Регуляторные издержки в рыбной отрасли + рост заработной платы + рост налоговой нагрузки + обслуживание кредитов + авансирование строительства рыбопромыслового долгостроя = 200 миллиардов рублей в год», — констатировал он.

Ранее появилась информация о том, что поставщики рыбной продукции предупредили торговые сети о повышении цен на 15-20 процентов. В основном речь идет о росте стоимости сельди, скумбрии и красной рыбы. В середине октября горбуша на Дальнем Востоке стоила в 2,6 раза больше, чем год назад, а сельдь — на 36,8 процента.