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19:40, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Польшу призвали задуматься над восстановлением отношений с Россией

Do Rzeczy: Польше придется задуматься над восстановлением отношений с Россией

Фото: Jaap Arriens / XinHua / Globallookpress.com

Обозреватель Лех Мажевский призвал власти Польши задуматься над восстановлением отношений с Россией после завершения украинского конфликта. Об этом он написал в материале для польского портала Do Rzeczy.

«Окончание вооруженной фазы конфликта на Украине должно привести к тому, что Западу, и прежде всего США, придется искать в отношениях с Россией некий modus vivendi (способ существования — прим. «Ленты.ру»)» — порассуждал Мажевский. По его мнению, Варшаве придется участвовать в процессе восстановления экономических отношений с Москвой.

Автор статьи добавил, что политика Польши должна «учитывать реальный расклад сил, а не обслуживать интересы иностранных держав».

Ранее журналист Павел Лисицкий в материале для Do Rzeczy заявил, что украинская армия находится в критическом состоянии на фронте. По его словам, теперь переговорная позиция у Киева стала еще слабее, чем раньше.

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      Олег Давыдов
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