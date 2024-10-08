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22:04, 8 октября 2024Интернет и СМИ

В Польше заявили о критическом состоянии ВСУ

Do Rzeczy: положение ВСУ стремительно ухудшается

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии на фронте. Об этом сообщает польский портал Do Rzeczy.

По словам автора статьи, после нескольких месяцев боев «пал Угледар (...), который украинцы считали неприступной крепостью». «Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — говорится в материале.

Также сообщается, что теперь переговорная позиция у Киева стала еще слабее, чем раньше. Автор отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и западных политиках.

Во вторник, 8 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, если западные страны дадут добро Вооруженным силам Украины на удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет, ответные меры Москвы уже будут действовать. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что удары западным дальнобойным оружием по территории России будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

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      Марина Совина
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