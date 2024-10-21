Поплавская заступилась за дочь Успенской после заявлений о давлении матери

Яна Поплавская заступилась за дочь Успенской на фоне ее слов о жизни с матерью

Актриса и телеведущая Яна Поплавская встала на защиту дочери российской певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной на фоне ее заявлений о жизни с матерью. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам Поплавской, ей жалко дочь исполнительницы. «Сколько ей уже лет — это взрослый самостоятельный человек, к которому благодаря Любе и желтым СМИ приклеилось клеймо юродивой наркоманки», — сказала артистка, отметив, что Плаксина «не сможет подняться, постоянно находясь под этим давлением».

Она также заявила, что Успенская страдает от синдрома Мюнхгаузена и «вагонного попутчика». «Когда человек вываливает все самое сокровенное случайным людям. Любе — петь, Татьяне — жить своей жизнью», — добавила актриса.

Ранее Татьяна Плаксина рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике. Также девушка объяснила, что приняла решение переехать в Израиль, потому что устала противостоять давлению матери и больше не могла жить с ней под одной крышей.