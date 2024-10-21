После унесшего жизни троих детей пожара возбудили дело

В Пермском крае возбудили дело из-за пожара, в котором погибли 3 детей

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело из-за пожара, унесшего жизни троих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 109 УК РФ. Следователи устанавливают причины пожара.

В ночь на 21 октября в одной из квартир жилого дома в поселке Уральский произошел пожар. В это время в помещении без присмотра 25-летней матери было трое мальчиков 2019, 2021 и 2023 годов рождения. Заметив возгорание, женщина попыталась спасти детей, но из-за задымления сделать это не смогла. Пострадавшей оказана медицинская помощь, а ее детей спасти не удалось.

Ранее в Пермском крае 52-летняя и 33-летняя местные жительницы подожгли дома друг друга. Женщины вместе выпивали в селе Аспа и поссорились. Конфликт перерос в драку. Старшая подруга обиделась, сходила домой за бутылкой с бензином и подожгла баню односельчанки. Та в ответ облила бензином дом обидчицы и подожгла. Здание сгорело полностью.