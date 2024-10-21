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18:50, 21 октября 2024Силовые структуры

Потушившей Вечный огонь водой россиянке назначили психиатрическую экспертизу

В Иваново арестована женщина, потушившая водой Вечный огонь

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Иваново суд назначил психиатрическую экспертизу местной жительнице, которая потушила водой Вечный огонь, расположенный на мемориале «Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов». Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ивановской области.

Женщина обвиняется по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Публичное осквернение символов воинской славы России»). Она арестована.

По данным следствия, 2 октября обвиняемая потушила водой пламя Вечного огня, расположенного на Шереметевском проспекте города.

Ранее сообщалось, что Новосибирский областной суд приговорил к семи месяцам колонии-поселения 22-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения затушил Вечный огонь спиртным.

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      Анна Габай
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