Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на Aurus

Появились кадры приезда президента ОАЭ Аль Нахайян на встречу с Путиным на Aurus

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным на российском автомобиле Aurus. Об этом пишет РБК.

На кадре главу ОАЭ встречают в аэропорту, откуда он поехал в подмосковную резиденцию президента РФ Путина. На Aurus установлен флаг ОАЭ.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что неформальная встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна длилась почти до полуночи. Песков подчеркнул, что у глав государств состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.

Также Песков отметил, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном доверительные и дружеские.

