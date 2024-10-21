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13:50, 21 октября 2024Мир

Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на Aurus

Появились кадры приезда президента ОАЭ Аль Нахайян на встречу с Путиным на Aurus

Кадр: РБК

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным на российском автомобиле Aurus. Об этом пишет РБК.

На кадре главу ОАЭ встречают в аэропорту, откуда он поехал в подмосковную резиденцию президента РФ Путина. На Aurus установлен флаг ОАЭ.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что неформальная встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна длилась почти до полуночи. Песков подчеркнул, что у глав государств состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.

Также Песков отметил, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном доверительные и дружеские.

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      Яна Лаушкина
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