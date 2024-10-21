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12:16, 21 октября 2024Мир

Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на российском автомобиле

Опубликованы кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на Aurus

Кадр: РБК

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным на российском автомобиле Aurus. Кадры публикует РБК.

На камеру запечатлели, как президента ОАЭ встречают в аэропорту, после этого он садится в машину Aurus и едет в подмосковную резиденцию Путина в Ново-Огарево.

Отмечается, что на машине установлен флаг ОАЭ. На видео также видно, как Аль Нахайян выходит из машины в резиденции и встречается с Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали неформальной встречи глав двух государств. По его словам, президенты беседовали почти до полуночи.

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      Виктория Кондратьева
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