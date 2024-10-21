Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на российском автомобиле

Опубликованы кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на Aurus

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным на российском автомобиле Aurus. Кадры публикует РБК.

На камеру запечатлели, как президента ОАЭ встречают в аэропорту, после этого он садится в машину Aurus и едет в подмосковную резиденцию Путина в Ново-Огарево.

Отмечается, что на машине установлен флаг ОАЭ. На видео также видно, как Аль Нахайян выходит из машины в резиденции и встречается с Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали неформальной встречи глав двух государств. По его словам, президенты беседовали почти до полуночи.