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16:43, 21 октября 2024Путешествия

Появились подробности о бросившей новорожденного в туалете аэропорта россиянке

Бросившая ребенка в аэропорту Турции россиянка захотела вернуться с ним домой

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Россиянка, бросившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, захотела вернуться с ним домой. Подробности о ситуации появились у Hurriyet.

Турецкий адвокат 18-летней девушки Айшегюль Полат заявила, что встретилась с ней и ее матерью в тюрьме. Россиянки арестованы по обвинению в покушении на убийство.

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Также, по словам стороны защиты, до самого момента родов девушка не осознавала, что беременна, и не пыталась избавиться от ребенка.

«В науке известны такие случаи, они известны как "скрытая беременность", когда женщина до четырех-пяти месяцев не подозревает, что беременна, — пояснила Полат. — Моя клиентка — молодая девушка с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло».

Более того, адвокат сообщила, что за несколько дней до родов ее подзащитная посещала частную клинику в Аланье, поскольку решила, что у нее начались проблемы с пищеварением. «Ей оказали помощь, выписали лекарства и отправили, — добавила она. — Так что беременность никто не обнаружил».

Отмечается, что обе женщины до сих пор в шоке и очень сожалеют о случившемся. «Единственное, чего они сейчас хотят, поехать в Россию к семьям с ребенком в здоровом состоянии», — подчеркнула Полат.

Информация о том, что россиянка, которая улетала из Антальи в Москву, бросила в туалете аэропорта новорожденного ребенка, появилась 14 октября. Младенца нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов.

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      Фариза Бацазова
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