Появилось видео удара по самолету с якобы гражданами России в Судане

Baza: появилось видео удара по самолету с якобы гражданами России в Судане

Появилось видео удара по транспортному самолету Ил-76 с якобы гражданами России в Судане. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На опубликованном видео запечатлено падение горящего после удара самолета. На кадрах слышны звуки выстрелов из крупнокалиберного стрелкового оружия.

Также Baza опубликовала видео, предположительно, с места падения самолета. На кадрах видно разделение самолета на небольшие обломки, часть обломков воспламенилась после удара.

Ранее посольство России в Судане прокомментировало заявление военизированной организации «Силы быстрого реагирования» об ударе по самолету с гражданами России на борту. В учреждении подчеркнули, что предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента.