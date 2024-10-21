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20:57, 21 октября 2024Мир

Появилось видео удара по самолету с якобы гражданами России в Судане

Baza: появилось видео удара по самолету с якобы гражданами России в Судане

Появилось видео удара по транспортному самолету Ил-76 с якобы гражданами России в Судане. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На опубликованном видео запечатлено падение горящего после удара самолета. На кадрах слышны звуки выстрелов из крупнокалиберного стрелкового оружия.

Также Baza опубликовала видео, предположительно, с места падения самолета. На кадрах видно разделение самолета на небольшие обломки, часть обломков воспламенилась после удара.

Ранее посольство России в Судане прокомментировало заявление военизированной организации «Силы быстрого реагирования» об ударе по самолету с гражданами России на борту. В учреждении подчеркнули, что предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента.

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      Юрий Леонов
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