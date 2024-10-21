Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:59, 21 октября 2024Мир

В Судане заявили об ударе по самолету с гражданами России на борту

Посольство России в Судане: сбит самолет, в котором могли находиться россияне
Дарфур

Дарфур. Фото: Stringer / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Судане, предположительно, сбит самолет с гражданами России на борту. Об этом сообщает посольство России в Судане в своем Telegram-канале.

«Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Посольство России прокомментировало заявление военизированной организации «Силы быстрого реагирования», что на территории страны был сбит грузовой самолет, в котором могли находиться россияне. В учреждении подчеркнули, что предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента совместно с властями Судана.

Ранее МИД России осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в столице Судана Хартуме. Москва также выразила готовность активно содействовать организации взаимодействия между сторонами конфликта в Судане.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Судане заявили об ударе по самолету с гражданами России на борту

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      Марсоход сфотографировал на Марсе камень с человеческим лицом

      В США рассказали о старении танков Abrams

      Умер экс-солист культовой группы Iron Madien

      Россиянин оставил себе найденную на обочине сумку с марихуаной и попался полицейским

      «Важно действовать быстро». ЦБ дал инструкцию по избавлению от оформленного мошенниками кредита

      «Роскосмос» изучает неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat. Они опасны?

      Россиянин купил для питона отдельную полку в поезде и поехал с ним в отпуск в Сочи

      Удары российских дронов по бронетехнике ВСУ под Курском сняли на видео от первого лица

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше