В Судане заявили об ударе по самолету с гражданами России на борту

Посольство России в Судане: сбит самолет, в котором могли находиться россияне

В Судане, предположительно, сбит самолет с гражданами России на борту. Об этом сообщает посольство России в Судане в своем Telegram-канале.

«Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Посольство России прокомментировало заявление военизированной организации «Силы быстрого реагирования», что на территории страны был сбит грузовой самолет, в котором могли находиться россияне. В учреждении подчеркнули, что предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента совместно с властями Судана.

Ранее МИД России осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в столице Судана Хартуме. Москва также выразила готовность активно содействовать организации взаимодействия между сторонами конфликта в Судане.