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22:16, 30 сентября 2024Мир

МИД России осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме

МИД РФ призвал расследовать авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

МИД России призвал расследовать авиаудар по резиденции посла Объединенных Арабских Эмиратов в Хартуме, подчеркнув, что подобные атаки нарушают международное право. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ранее ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии страны в Хартуме в свете конфликта между двумя государствами из-за поддержки повстанцев из Сил быстрого реагирования.

«Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность», — подчеркнули в МИД.

Ведомство также обратилось к международно признанным властям Судана — Суверенному совету и командованию Сил быстрого реагирования — с рекомендацией о незамедлительном прекращении боевых действий и переходе к переговорам. Москва также выразила готовность активно содействовать организации взаимодействия между сторонами конфликта.

Бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией в Судане начались весной. 15 апреля в международном аэропорту Хартума во время столкновения был уничтожен самолет Организации Объединенных Наций.

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      Марина Совина
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