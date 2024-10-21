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02:00, 21 октября 2024Забота о себе

Пожаловавшаяся на редкий секс женщина получила совет

Фото: Shutterstock / Fotodom

За помощью к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась женщина, пожаловавшаяся на редкий секс с мужем. Совет, который она получила от специалистки, публикует The Sun.

Женщина рассказала, что в начале отношений, которые длятся пять лет, сексуальная жизнь была отличной, но потом пошла на спад. «Мы перешли от секса два раза в неделю к сексу раз в три месяца. Попытки завести ребенка испортили все. Муж спрашивает, когда у меня овуляция, а затем соглашается заняться со мной сексом один раз, именно в нужную ночь», — призналась женщина.

По ее словам, врач рекомендовал заниматься сексом через день для увеличения шанса беременности, но муж даже отказывается спать с ней в одной комнате. Женщина призналась, что в отчаянии из-за отсутствия близости с супругом.

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Сандерс согласилась с тем, что попытки завести ребенка могут осложнить сексуальную жизнь, но обратила внимание, что у пары и до этого были проблемы. Она рекомендовала отложить планы по рождению ребенка, поскольку ситуация, скорее всего, ухудшится с наступлением беременности. Тогда разорвать несчастливые отношения будет еще сложнее.

«Дайте понять, что так продолжаться не может. Попросите его честно сказать, почему он не заинтересован в сексе, и объясните, насколько важна для вас близость», — призвала эксперт по отношениям.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.

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      Алиса Дмитриева
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