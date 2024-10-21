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11:32, 21 октября 2024Мир

Премьера Польши обвинили в исключении Варшавы из встречи по Украине

Премьера Польши Туска обвинили в исключении Варшавы из встречи по Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск виноват в том, что Варшаву исключили из встречи по Украине, которая проходила в Берлине 18 октября. Об этом в эфире радиостанции RMF24 заявил глава канцелярии польского президента Марчин Масталерек.

По словам представителя польского лидера, премьер страны проводит прогерманскую политику. «Зачем им приглашать Дональда Туска, если им достаточно лишь сказать ему, что он должен сделать», — отметил Масталерек.

Во время саммита в Берлине лидеры США, Франции, Германии и Великобритании обсудили план из пяти пунктов, позволяющий Украине победить и предоставить военную и гуманитарную помощь. Дональд Туск и президент Польши Анджей Дуда на переговоры приглашены не были. По словам бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, именно канцлер Олаф Шольц лично заблокировал участие Польши в саммите.

Ранее Туск заявил, что лидеры стран Евросоюза по-разному оценивают так называемый план урегулирования украинского конфликта, который представил ранее Владимир Зеленский. По его словам, на самом деле этот план содержит лишь один главный тезис — перспективу членства в НАТО. Во время обсуждения плана Владимира Зеленского на саммите ЕС польский премьер напомнил, что Варшава поддержала вопрос вступления Украины в альянс в 2008 году.

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      Виктория Кондратьева
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