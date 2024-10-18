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01:26, 18 октября 2024Бывший СССР

В Польше рассказали о разногласиях в Европе насчет «мирного плана» Зеленского

Туск: в Европе разделились мнения по поводу «мирного плана» Зеленского

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Лидеры стран Евросоюза по-разному оценивают так называемый план урегулирования украинского конфликта, который представил ранее Владимир Зеленский. Об этом рассказал журналистам премьер Польши Дональд Туск, пишет ТАСС.

С таким заявлением он выступил по итогам первого дня саммита европейского блока в Брюсселе. «Я бы не сказал, чтобы [среди лидеров стран ЕС] была полная гармония в контексте оценки плана победы, который представил Владимир Зеленский», — подчеркнул Туск.

По его словам, на самом деле, этот план содержит лишь один главный тезис — перспективу членства в НАТО. Во время обсуждения плана Владимира Зеленского на саммите ЕС польский премьер напомнил, что Варшава поддержала вопрос вступления Украины в альянс в 2008 году.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы». В него вошли пять пунктов, в числе которых приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание России.

Ранее депутат Бундестага Жаклин Настич заявила, что в Германии призвали к мирному решению украинского конфликта. Другой депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, выразила мнение, что Берлин должен оказать давление Владимира Зеленского для мирного урегулирования ситуации.

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