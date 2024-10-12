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09:44, 12 октября 2024Мир

В Германии призвали к мирному решению конфликта на Украине

Депутат бундестага Настич призвала к мирному решению конфликта на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Германии призвали к мирному решению украинского конфликта. Соответствующее заявление сделала депутат Бундестага Жаклин Настич на своей странице в социальной сети X.

«Остановите размещение американских ракет средней дальности! Мы не хотим переносить войну в Россию, мы хотим мира на Украине дипломатическим путем!», — написала парламентарий.

Другой депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, выразила мнение, что Берлин должен оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта. Она отметила, что ей хотелось бы поддержки мирных планов Бразилии и Китая со стороны Германии и Европейского Союза.

Ранее немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России в конфликте. Однако, по его словам, мировые СМИ будут молчать об этом до завершения выборов президента США.

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      Екатерина Грищенко
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