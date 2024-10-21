Причину отказа президента Бразилии ехать на саммит БРИКС раскрыли

Folha de S.Paulo: президент Бразилии не едет из-за травмы головы и кровоизлияния

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани из-за травмы затылка и начавшегося кровоизлияния. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на итоги медицинского обследования.

«По имеющимся данным, он [Лула да Силва] сидел на скамейке и поскользнулся. Несчастный случай произошел в субботу вечером, когда Лула и первая леди Розаньела да Силва (...) завершали подготовку к поездке в российский город Казань, где пройдет саммит БРИКС. Президент отправился в больницу, где ему наложили швы на затылок», — отмечается в материале издания.

На данный момент времени здоровью главы государства ничего не угрожает. Тем не менее сохраняется риск второго кровоизлияния из-за чего Лула да Силва пропустит саммит в Казани.

Ранее стало известно, что Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям. Отмечается, что глава государства временно не может летать на дальние расстояния. При этом бразильский лидер примет участие в саммите по видеоконференции.