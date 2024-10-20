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20:39, 20 октября 2024Мир

Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС

Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Отмечается, что глава государства временно не может летать на дальние расстояния. При этом да Силва примет участие в саммите по видеоконференции.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита в Москву прокатился по российской столице на черном автомобиле премиальной марки Aurus («Аурус») с мотоэскортом. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В сентябре бразильский президент говорил, что для скорейшего разрешения конфликта на Украине международному сообществу нужен прямой диалог Москвы и Киева, а точнее — его возобновление. По его словам, создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение — именно это предложение является краеугольным камнем мирного плана как Бразилии, так и Китая.

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      Алина Гончарова
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