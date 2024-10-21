Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:11, 21 октября 2024Наука и техника

Разработан новый белок для лечения рака

Nature Communications: разработан новый белок для лечения рака

Изображение: Nature Communications

Ученые Университета Данди разработали инновационный молекулярный процесс «разрезания и сшивания», который ускорит разработку лекарств для сложных заболеваний, включая рак. Это исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Новый метод позволяет модифицировать белок, захватываемый молекулами деградаторов, удаляя его ненужные части и сшивая оставшиеся фрагменты. Это значительно упрощает работу с белками в лабораторных условиях и делает процесс исследования более эффективным.

Ученые создали новую версию белка, названную CRBN-midi, которая более растворима и легче кристаллизуется, сохраняя при этом биологические свойства исходного белка. Это помогает ускорить разработку препаратов, направленных на целенаправленную деградацию белков.

Ранее большинство препаратов, использующихся для деградации болезнетворных белков, взаимодействовали с лигазой E3, но этот процесс был неэффективным. Новый белок CRBN-midi улучшает взаимодействие с лигазой и способствует более быстрому удалению патологических белков.

Этот прорыв в области целенаправленной деградации белков обещает ускорить создание новых препаратов, которые смогут бороться с наиболее тяжелыми заболеваниями, предлагая пациентам более эффективные методы лечения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России перехватили переговоры наемников ВСУ из Латинской Америки. Военных перебросили в район города Часов Яр

      Лавров заявил о готовности работать с любой администрацией США

      Разработан новый белок для лечения рака

      Израильские ВВС нанесли удары рядом с аэропортом в Бейруте

      В Испании студентку раздавило мусоровозом

      Сменившая гражданство российская фигуристка оценила предпоследнее место на турнире

      Тренировавший ВСУ британский инструктор погиб на учениях в Уэльсе

      В ВСУ заявили о повторении сценария освобождения Угледара ВС России в Селидово

      Израильские ВВС нанесли три удара по пригороду Бейрута

      Бывший американский дипломат рассказала о провальной политике Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше