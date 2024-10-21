Nature Communications: разработан новый белок для лечения рака

Ученые Университета Данди разработали инновационный молекулярный процесс «разрезания и сшивания», который ускорит разработку лекарств для сложных заболеваний, включая рак. Это исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Новый метод позволяет модифицировать белок, захватываемый молекулами деградаторов, удаляя его ненужные части и сшивая оставшиеся фрагменты. Это значительно упрощает работу с белками в лабораторных условиях и делает процесс исследования более эффективным.

Ученые создали новую версию белка, названную CRBN-midi, которая более растворима и легче кристаллизуется, сохраняя при этом биологические свойства исходного белка. Это помогает ускорить разработку препаратов, направленных на целенаправленную деградацию белков.

Ранее большинство препаратов, использующихся для деградации болезнетворных белков, взаимодействовали с лигазой E3, но этот процесс был неэффективным. Новый белок CRBN-midi улучшает взаимодействие с лигазой и способствует более быстрому удалению патологических белков.

Этот прорыв в области целенаправленной деградации белков обещает ускорить создание новых препаратов, которые смогут бороться с наиболее тяжелыми заболеваниями, предлагая пациентам более эффективные методы лечения.