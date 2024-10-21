Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 21 октября 2024Силовые структуры

Психиатру дали срок за признание здоровым расстрелявшего людей россиянина

Признавшему здоровым расстрелявшего людей мужчину психиатру дали срок

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде российскому врачу-психиатру дали шесть месяцев колонии поселения по обвинению в преступной халатности. Об этом в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Врача Виталия Балуева судили за то, что в июле 2020 года в частном медцентре «Эксперт» он проводил освидетельствование россиянина Дмитрия Монахова и признал его психически здоровым. Ему была выдана соответствующая справка, которую студент представил для получения лицензии в Росгвардии. Купивший ружье Монахов начал расстреливать людей на улице, ведя огонь по машинам и рейсовому автобусу. После этого он покончил с собой.

В ходе расследования выяснилось, что 18-летний уроженец Нижнего Новгорода Даниил Монахов, стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки.

После трагедии следователи выяснили, что Монахов получил разрешение на оружие без обязательного медицинского освидетельствования, купив справку в частной медицинской организации.

В декабре 2021 года в Нижнем Новгороде начался суд над врачом-психиатром Виталием Балуевым. Подсудимого обвиняли в том, что он формально осмотрел Монахова, а должен был выявить у него симптомы психического заболевания. Врач отрицал свою вину, указывая, что перед ним студента обследовали психиатры в его колледже и медкомиссии военкомата — они также не выявили признаков психического расстройства.

Несмотря на приговор, Балуев в скором времени выйдет на свободу. С учетом срока его задержания и нахождения под домашним арестом в течение нескольких месяцев срок отбыт полностью.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это на их совести». В России прокомментировали угрозы Трампа Путину из-за Украины

      Стало известно об освобождении от ВСУ четырех населенных пунктов Курской области

      Жену Канье Уэста заметили с новым имиджем на фоне слухов о разводе

      ФСБ задержала гражданина Грузии по подозрению в незаконном обороте оружия

      Россияне высказались о возможном введении штрафов за пропаганду чайлдфри

      Предсказан скачок цен на важнейший продукт питания

      Вблизи Солнечной системы обнаружены источники чрезвычайно высокой энергии

      Врач посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков в самолете

      Омбудсмен отреагировала на приход москвички в кальянную с дочерью-квадробером

      Подполковник МВД России получил срок за несдержанное обещание и пять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше