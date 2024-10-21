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02:29, 21 октября 2024Россия

Путин и президент ОАЭ провели неформальный ужин

Путин и Мухаммед Бен Заид провели неформальный ужин в Ново-Огарево

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели неформальный ужин в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль.Новости».

«Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани», — сообщили в Кремле, добавив, что официальная часть визита в Россию начнется 21 октября.

Также российский лидер поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной. «Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», — заявил Путин.

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      Евгений Силаев
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