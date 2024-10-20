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22:21, 20 октября 2024Россия

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными

Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна за помощь в организации обменов пленными с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ прибыл на неформальную встречу с Путиным в кроссовках. В декабре и июне 2023 года политик также появлялся перед российским лидером в подобной спортивной обуви.

Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

20 октября президент ОАЭ прокатился по российской столице на черном автомобиле премиальной марки Aurus («Аурус») с мотоэскортом.

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      Марина Совина
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