Президент ОАЭ вновь встретился с Путиным в кроссовках

Президент ОАЭ Аль Нахайян вновь встретился с Владимиром Путиным в кроссовках

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вновь пришел на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в черных кроссовках. Соответствующий кадр опубликован в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Переговоры двух лидеров проходят во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби. На размещенной фотографии видно, что Аль Нахайян встретился с Путиным в белом традиционном арабском платье свободного кроя кандура и мужском платке гутра того же цвета. В качестве обуви он предпочел черные кроссовки.

Российский лидер, в свою очередь, предпочел деловой мужской костюм и классические черные туфли, дополнив свой образ серым галстуком. После переговоров Путин направится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В июле Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян также появился на встрече с Путиным в черных кроссовках. Переговоры политиков проходили в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).