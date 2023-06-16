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12:43, 16 июня 2023Ценности

Президент ОАЭ вновь пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Президент ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в Петербурге в черных кроссовках

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вновь пришел на встречу к своему российскому коллеге Владимиру Путину в черных кроссовках. На это обратил внимание Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Известно, что переговоры двух лидеров проходят в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам помощника Путина Юрия Ушакова, президенты рассмотрят вопросы работы ПМЭФа и развития отношений России и ОАЭ, а также обсудят ряд международных и региональных вопросов.

На размещенных кадрах видно, что Аль Нахайян выбрал для встречи синее традиционное арабское платье свободного кроя кандура и мужской платок гутра белого цвета. В качестве обуви он предпочел черные кроссовки в сочетании с белыми носками. В свою очередь президент России оделся в деловой мужской костюм, туфли и дополнил образ бордовым галстуком.

В октябре 2022 года Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян уже встречался с Владимиром Путиным в аналогичной обуви — черных кроссовках спортивного бренда Nike.

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    Карина Черных
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