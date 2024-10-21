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20:33, 21 октября 2024Россия

Путин наградил орденами четырех сенаторов

Путин наградил орденами Пушкова, Двойных, Вайнберга и Мартынова

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденами четырех российских сенаторов. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в тексте документа.

Так, член Комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков был награжден Орденом Александра Невского, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов — Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных и член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Вайнберг — Орденом Дружбы.

Ранее Путин наградил орденом «За доблестный труд» генерального директора медиахолдинга ВГТРК Олега Добродеева. Он был удостоен награды за «большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу».

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      Анастасия Волова
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