Путин наградил орденом «За доблестный труд» гендиректора ВГТРК Олега Добродеева

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» генерального директора медиахолдинга ВГТРК Олега Добродеева. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

«За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Добродеева Олега Борисовича», — сообщается в документе.

В сентябре Путин присвоил звание заслуженной артистки России ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Оксане Федоровой. В указе отмечалось, что она получила награду за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого Патриарх Кирилл наградил генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского I степени. Отмечалось, что журналист получил награду в связи с 70-летием и за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.

Добродеев участвовал в создании ВГТРК в 1990 году. С 1993 по 1997 возглавлял телеканал НТВ. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и рядом других наград.