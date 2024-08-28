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13:09, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Патриарх Кирилл наградил журналиста Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского

Гендиректор «Россия сегодня» Киселев получил орден Сергия Радонежского I степени
Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Известный российский журналист, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев получил орден Сергия Радонежского I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония награждения прошла в среду, 28 августа, в Успенском соборе Кремля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вручая награду Киселеву, заявил, что журналиста удостоили награды «за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием». Отмечалось, что Киселеву исполнилось 70 лет в апреле.

В апреле Киселев направил запрос в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Он также выразил готовность перевести беседу на иностранные языки и распространить на платформах «России сегодня».

До этого глава медиагруппы заявил, что в «России сегодня» откажутся от техники Apple. При этом он подчеркнул, что полностью перестать ей пользоваться компания сможет только после переходного периода.

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