Патриарх Кирилл наградил журналиста Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского

Гендиректор «Россия сегодня» Киселев получил орден Сергия Радонежского I степени

Известный российский журналист, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев получил орден Сергия Радонежского I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония награждения прошла в среду, 28 августа, в Успенском соборе Кремля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вручая награду Киселеву, заявил, что журналиста удостоили награды «за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием». Отмечалось, что Киселеву исполнилось 70 лет в апреле.

В апреле Киселев направил запрос в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Он также выразил готовность перевести беседу на иностранные языки и распространить на платформах «России сегодня».

До этого глава медиагруппы заявил, что в «России сегодня» откажутся от техники Apple. При этом он подчеркнул, что полностью перестать ей пользоваться компания сможет только после переходного периода.