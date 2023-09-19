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14:30, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

«Россия сегодня» откажется от использования техники Apple

Гендиректор «России сегодня» Киселев: медиагруппа откажется от техники Apple

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев заявил на форуме «Вся Россия — 2023», что медиагруппа откажется от техники производства американской компании Apple по просьбе Министерства цифрового развития. Его слова передает РИА Новости.

Киселев сообщил, что Минцифры прислало в адрес медиагруппы уведомление с просьбой отказаться от использования техники Apple. «Прям сразу мы этого сделать не можем, у нас много техники профессиональной, монтажной, накопительной и так далее», — отметил гендиректор «России сегодня».

По словам Киселева, в медиагруппе сейчас проводится техническая модернизация. «Половина техники в наших центрах обработки данных — это российская, половина Huawei», — сказал он.

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Гендиректор медиагруппы добавил, что «Россия сегодня» запросила переходный период у министерства. «Мы согласились с философией, мы это, конечно, сделаем, но технически нам нужен переходный период. Я считаю, что это правильно», — подчеркнул он и добавил, что мечтает о смартфоне фирмы Huawei, который имеет функцию спутникового телефона.

Ранее стало известно, что сотрудникам Минобрнауки запретили использовать iPhone и другую технику Apple во время исполнения служебных обязанностей.

В ряде российских организаций и ведомств уже введен запрет на использование iPhone в рабочих целях. В частности, Минпромторг, Минтранс и ЦИК запретили своим сотрудникам пользоваться iPhone, аналогично поступил «Ростех» и Федеральная таможенная служба. Такие же меры планируют ввести в Минпросвещения и в Минцифры.

Данные меры стали вводить на фоне заявления ФСБ о том, что спецслужбы используют технику Apple для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами.

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    Олег Давыдов
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