Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 6 сентября 2023Россия

Минобрнауки запретило своим сотрудникам пользоваться iPhone

Минобрнауки запретило сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Сотрудникам Минобрнауки запретили использовать iPhone и другую технику Apple во время исполнения служебных обязанностей. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишут «Ведомости».

По их данным, Минобрнауки направило в один из институтов Российской академии наук (РАН) приказ, согласно которому каждый сотрудник должен ознакомиться с документом, где говорится о запрете использования техники Apple в служебных целях. Подлинность документа подтвердили два собеседника издания в разных институтах РАН.

«Руководителям подведомственных министерству организаций обеспечить исполнение настоящего приказа и ознакомление работников с настоящим приказом под подпись. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой», — говорится в документе, подписанном главой министерства Валерием Фальковым. Приказ не определяет наказание за нарушение такого запрета.

Подобные ограничения ввели и в правительстве Новгородской области — чиновникам не рекомендовано вести служебную переписку и разговоры с помощью устройств Apple. Строгого запрета нет, так как в региональном правительстве планируют плавно переходить на использование других марок техники.

В ряде российских организаций и ведомств уже введен запрет на использование iPhone в рабочих целях. В частности, Минпромторг, Минтранс и ЦИК запретили своим сотрудникам пользоваться iPhone, аналогично поступил «Ростех» и Федеральная таможенная служба. Такие же меры планируют ввести в Минпросвещения и в Минцифры.

Данные меры стали вводить на фоне заявления ФСБ о том, что спецслужбы используют технику Apple для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне. Каковы выводы независимой комиссии?

    Россияне нашли в лесу ящик с гранатами и попали под следствие

    В Киев с официальным визитом приехал госсекретарь США

    На Украине назвали виновного в гибели сотен тысяч соотечественников

    Синоптик Вильфанд спрогнозировал возвращение летней погоды в Москву

    Россиянам назвали способы борьбы со спам-звонками

    61-летняя мать блогерши примерила ее клубные наряды и восхитила зрителей

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    В Москве подорожали маленькие квартиры

    Мужчина в камуфляже с ножом напал на российских грибников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости