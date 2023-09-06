Минобрнауки запретило своим сотрудникам пользоваться iPhone

Минобрнауки запретило сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях

Сотрудникам Минобрнауки запретили использовать iPhone и другую технику Apple во время исполнения служебных обязанностей. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишут «Ведомости».

По их данным, Минобрнауки направило в один из институтов Российской академии наук (РАН) приказ, согласно которому каждый сотрудник должен ознакомиться с документом, где говорится о запрете использования техники Apple в служебных целях. Подлинность документа подтвердили два собеседника издания в разных институтах РАН.

«Руководителям подведомственных министерству организаций обеспечить исполнение настоящего приказа и ознакомление работников с настоящим приказом под подпись. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой», — говорится в документе, подписанном главой министерства Валерием Фальковым. Приказ не определяет наказание за нарушение такого запрета.

Подобные ограничения ввели и в правительстве Новгородской области — чиновникам не рекомендовано вести служебную переписку и разговоры с помощью устройств Apple. Строгого запрета нет, так как в региональном правительстве планируют плавно переходить на использование других марок техники.

В ряде российских организаций и ведомств уже введен запрет на использование iPhone в рабочих целях. В частности, Минпромторг, Минтранс и ЦИК запретили своим сотрудникам пользоваться iPhone, аналогично поступил «Ростех» и Федеральная таможенная служба. Такие же меры планируют ввести в Минпросвещения и в Минцифры.

Данные меры стали вводить на фоне заявления ФСБ о том, что спецслужбы используют технику Apple для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами.