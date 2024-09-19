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14:02, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России

Путин присвоил ведущей Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил российской телеведущей Оксане Федоровой (настоящая фамилия — Бородина) звание заслуженной артистки страны. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин присвоил звание народной артистки актрисе Наталье Голубенцевой, озвучивавшей Степашку из программы для детей «Спокойной ночи, малыши!».

До этого Федорова рассказала о сложности работы в программе «Спокойной ночи, малыши!». Она призналась, что первое время ей было трудно разговаривать с куклами как с живыми персонажами.

Оксана Федорова — российская модель и ведущая. Она становилась обладательницей титулов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». Вела такие программы на российском ТВ, как «Субботник», «Форт Боярд», «Субботний вечер». С 2002 года работает ведущей в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».

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