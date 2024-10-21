Работавшая на киносъемках россиянка назвала разницу подхода к звуку в России и за рубежом

За рубежом, в отличие от российской традиции оформления звука, нет профессии звукорежиссера и больше ценится естественный звук. Разницу подхода в западной и российской моделях назвала россиянка, участвовавшая в киносъемках как звукорежиссер, в беседе с «Лентой.ру».

Дарья пришла в саунд-дизайн (звуковой дизайн) и звукорежиссуру спустя восемь лет работы в журналистике. Ее задачи как звукорежиссера — записывать звук на площадке, а затем обрабатывать его в процессе постпродакшена.

Саунд-дизайнер отметила, что в России сильна традиция перезаписи актерской речи в студии. «Наши зрители привыкли к чистым, выверенным голосам на экране, в том числе и в дублированных иностранных картинах», — объяснила она. В западных картинах же реплики актеров могут звучать вместе с посторонними шумами. Как подчеркивает Дарья, разница заключается в том, что зарубежные специалисты предпочитают естественный звук идеальному.

Кроме того, за рубежом специалистов по работе со звуком делят по узким профилям: инженер звукозаписи, микс-инженер, мастеринг-инженер и так далее. В России же, по словам Дарьи, есть звукорежиссер — «эдакий универсальный солдат». Ему приходится делать всю работу со звуком, что может негативно влиять на результат, так как одному человеку приходится «распыляться».

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