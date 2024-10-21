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21:18, 21 октября 2024Мир

Раскрыта личность находившегося на борту сбитого Ил-76 россиянина

Shot: на месте крушения Ил-76 нашли документы 33-летнего Антона Селиванца

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На месте крушения самолета Ил-76 в Судане обнаружили документы на имя 33-летнего Антона Селиванца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, Селиванец был из башкирского города Туймазы и работал авиаинженером. У россиянина остались жена и дочь. «Предварительно, он вместе с Грановым летел в Западный Кордофан чинить самолет ОАЭ, который неудачно приземлился там в начале октября», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Судане сбили самолет, на борту которого могли находиться россияне. Посольство России сообщило, что находится в контакте с суданскими властями и предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств происшествия.

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      Марина Совина
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