В Судане сбит самолет Ил-76. На борту могли быть россияне, среди них — главный инженер компании из ОАЭ

В сбитом над Суданом самолете Ил-76Т могли находиться двое россиян

В Судане сбили самолет, на борту которого могли находиться россияне. Об этом сообщает посольство России в африканской стране.

Отмечается, что посольство находится в контакте с суданскими властями и предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств происшествия. «Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — говорится в сообщении.

Момент падения и первые кадры после крушения самолета попали на видео

Ролик с падением самолета и кадры последствий авиакатастрофы опубликовал Mash. В начале в небе запечатлен окутанный пламенем объект, который стремительно приближается к земле. Затем автор ролика показывает горящие обломки.

Как сообщает Telegram-канал AviaNews, самолет был сбит рано утром в Северном Дарфуре суданскими военизированными формированиями (Силы быстрого реагирования, СБР) по ошибке.

По данным канала, речь идет о самолете Ил-76Т компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Самолет зарегистрирован в авиационном реестре Киргизии. Самолет принимал участие в доставке помощи из ОАЭ в Ам-Джерес на востоке Чада.

На борту могли находиться россияне

В самолете мог находиться главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов. Кроме того, на месте крушения, согласно публикациям суданских СМИ, найдены документы Антона Селиванова, передает Baza. По данным Mash, второй россиянин — 33-летний авиаинженер из Башкирии.

При этом российское посольство пока не подтверждало гибель граждан РФ.