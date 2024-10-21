Раскрыто число конфискованных за два года у нетрезвых россиян машин и мотоциклов

ВС: за два года суды конфисковали 12 тыс. раз машины у нетрезвых водителей в РФ

С 2022 по 2024 годы российский суды конфисковали более 12 тысяч раз машины и мотоциклы у пьяных водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику Верховного суда (ВС) России.

По данным агентства, в первом полугодии 2024 года эта мера принималась чаще, чем конфискация телефонов и планшетов. В первом случае было принято более 5800 решений, а во втором — 5100 решений. Всего по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») в этот период осудили более 20 тысяч человек, каждый четвертый из которых получил к приговору конфискацию личного автомобиля или мотоцикла.

За полгода по этой статье суды в 62 процентах случаях назначали обязательные работы, в 1 процентах приговаривали к лишению свободы на срок до двух лет, а в 7 процентах — к штрафу от 100 до 300 тысяч рублей. По 6 процентов приговоров были назначены принудительные работы или условное лишение свободы.

Из статистики ВС России следует, что во втором полугодии 2022 года суды конфисковали 238 транспортных средств. В первом полугодии 2023 года их число увеличилось до 2232, а во втором полугодии того же года достигло 5112 приятных таких решений. За первое полугодие 2024 года было конфисковано 5176 транспортных средств.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы военного Ивана Татькова по делу о пьяном ДТП.