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09:29, 23 июля 2024Силовые структуры

Пьяный российский военный попал в ДТП и получил семь лет колонии

В Забайкалье военного осудили на семь лет за смертельное ДТП

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы военного Ивана Татькова по делу о пьяном ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, пьяный военный ехал на «Тойоте» по Оловяннинскому району. Он превысил скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Из-за ДТП пассажирка машины получила тяжелый вред здоровью. Она не выжила.

Отмечается, что Тальков уже имеет судимость по части 2 статьи 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Теперь он будет отбывать наказание в колонии поселении и три года не сможет управлять транспортными средствами. Кроме того, его автомобиль конфисковали.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного, который семь месяцев отдыхал от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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