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08:58, 21 октября 2024Силовые структуры

Раскрыто число штрафов за неисполнение требований иноагентами

ВС РФ: за первые полгода 2024-го суды оштрафовали иноагентов 252 раза

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

За первые полгода 2024 году российские суды 252 раза оштрафовали признанных в стране иностранными агентами людей за нарушение требований о маркировке и других предписаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику Верховного суда (ВС) России.

В результате российский бюджет после выплаты всех этих штрафов должен пополниться на 13,4 миллиона рублей. Пока иноагенты выплатили 1,09 миллиона рублей, среди которых 767 тысяч рублей, назначенные до 2024 года.

По статье 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») оштрафовали 16 юридических лиц, а также 10 должностных лиц юрлиц-иноагентов и 226 физлиц, среди которых один иностранец.

Всего по этой статье за первые шесть месяцев 2024 года было заведено 318 материалов. Суд рассмотрел 282 дела и назначил штрафы по 252 материалам.

В середине нынешнего года в России 188 юридических и 443 физических лица признаны иностранными агентами.

Ранее ВС России сообщил, что с 2022 по 2024 годы российский суды конфисковали более 12 тысяч раз машины и мотоциклы у пьяных водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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