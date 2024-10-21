Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 21 октября 2024Бывший СССР

Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии назвали неожиданно плохими для Санду

«Страна.ua»: результаты референдума о евроинтеграции Молдавии плохи для Санду
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Результаты референдума в Молдавии показывают, что евроинтеграцию не поддерживает около половины граждан республики, что позволяет говорить о неподдержке населением политики президента Майи Санду. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Издание сообщает, что инициированный Санду референдум в поддержку евроинтеграции фактически провалился, так как она была абсолютно уверена в его положительном исходе. Поддержка евроинтеграции нужна была Санду как «пиар-локомотив» для собственной предвыборной кампании. Однако по итогам подсчета голосов сторонники евроинтеграции опережают противников менее чем на один процент.

При этом перевес в пользу интеграции в Европейский союз получился лишь за счет голосов диаспоры. Большинство жителей республики проголосовали против. В том числе жители Гагаузии (почти 95 процентов). Издание отмечает, что крайне небольшой отрыв между «да» и «нет» подрывает легитимность самого референдума и фактически не позволяет говорить, что народ Молдавии выбрал евроинтеграцию.

Ранее Санду заявила, что граждане Молдавии выразили свою волю и большинство избирателей поддержали изменение конституции, согласно которому республика будет нацелена на интеграцию в Европейский союз. Она поблагодарила тех, кто «спасает путь к прогрессу».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об атаке на Курскую область

      Появились подробности о бросившей новорожденного в туалете аэропорта россиянке

      Раскрыты детали раздела имущества Шнурова с бывшей женой

      Мирные жители пострадали при атаках ВСУ на российский регион

      Компания группы «Би-2» в России ушла в минус на миллионы рублей

      На Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

      Российский старшеклассник выломал дверь в школе и попал на видео

      Диетолог назвала полезные свойства винограда

      У болезни Альцгеймера обнаружили две фазы

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше