Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии назвали неожиданно плохими для Санду

«Страна.ua»: результаты референдума о евроинтеграции Молдавии плохи для Санду

Результаты референдума в Молдавии показывают, что евроинтеграцию не поддерживает около половины граждан республики, что позволяет говорить о неподдержке населением политики президента Майи Санду. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Издание сообщает, что инициированный Санду референдум в поддержку евроинтеграции фактически провалился, так как она была абсолютно уверена в его положительном исходе. Поддержка евроинтеграции нужна была Санду как «пиар-локомотив» для собственной предвыборной кампании. Однако по итогам подсчета голосов сторонники евроинтеграции опережают противников менее чем на один процент.

При этом перевес в пользу интеграции в Европейский союз получился лишь за счет голосов диаспоры. Большинство жителей республики проголосовали против. В том числе жители Гагаузии (почти 95 процентов). Издание отмечает, что крайне небольшой отрыв между «да» и «нет» подрывает легитимность самого референдума и фактически не позволяет говорить, что народ Молдавии выбрал евроинтеграцию.

Ранее Санду заявила, что граждане Молдавии выразили свою волю и большинство избирателей поддержали изменение конституции, согласно которому республика будет нацелена на интеграцию в Европейский союз. Она поблагодарила тех, кто «спасает путь к прогрессу».