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15:20, 21 октября 2024Бывший СССР

Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

Санду: большинство граждан Молдавии поддержали интеграцию в Евросоюз

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Граждане Молдавии выразили свою волю, большинство избирателей поддержали изменение Конституции, согласно которому республика будет нацелена на интеграцию в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила баллотирующаяся на второй президентский срок лидер Молдавии Майя Санду, передает РИА Новости.

«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — заявила президент.

Санду также поблагодарила всех, кто принял участие в выборах и референдуме, «спасая путь к прогрессу».

Ранее предварительные результаты референдума раскрыли в Центральной избирательной комиссии Молдавии. Согласно данным ведомства, большинство граждан Молдавии проголосовали против вступления республики в Европейский союз.

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      Илья Таксюр
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