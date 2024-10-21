Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

Санду: большинство граждан Молдавии поддержали интеграцию в Евросоюз

Граждане Молдавии выразили свою волю, большинство избирателей поддержали изменение Конституции, согласно которому республика будет нацелена на интеграцию в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила баллотирующаяся на второй президентский срок лидер Молдавии Майя Санду, передает РИА Новости.

«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — заявила президент.

Санду также поблагодарила всех, кто принял участие в выборах и референдуме, «спасая путь к прогрессу».

Ранее предварительные результаты референдума раскрыли в Центральной избирательной комиссии Молдавии. Согласно данным ведомства, большинство граждан Молдавии проголосовали против вступления республики в Европейский союз.