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22:54, 20 октября 2024Бывший СССР

Большинство молдаван проголосовали против вступления в Евросоюз

ЦИК: 58% молдаван выступили против вступления в ЕС после обработки 21% голосов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Большинство граждан Молдавии проголосовали против вступления республики в Европейский союз (ЕС). Предварительные результаты референдума раскрыли в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, пишет РИА Новости.

После обработки 20,55 процента протоколов стало известно, что против выступили 58,09 процента проголосовавших на референдуме. Поддержали идею вступления в ЕС 41,31 процента.

Ранее стало известно, что избиратели выстроились в большую очередь около посольства Молдавии в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики и на референдуме о вступлении в Евросоюз.

ЦИК Молдавии признала состоявшимися выборы президента страны и референдум о вступлении в Евросоюз.

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      Марина Совина
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