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22:45, 21 октября 2024Мир

Россия потеснила Британию в рейтинге стран-производителей

Посол Келин: Россия потеснила Британию в рейтинге стран-производителей

Фото: Pixabay

Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Британия потеряла свое место в первой десятке. Об этом заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телевидению.

По словам Келина, Россия восстановила свою экономику. Более того, в прошлом году она росла и продолжит расти быстрее, чем у Евросоюза и стран «большой семерки».

«Россия в рейтинге стран по объемам производства заняла седьмое место — позицию, на которой раньше была Великобритания, а теперь она вышла из первой десятки», — отметил посол.

Он также предложил всем желающим посетить Россию, чтобы убедиться в процветании страны.

Ранее Келин заявил, что вопрос о разрешении Киеву наносить удары по России является одним из самых острых и рискованных на сегодняшний день, и в Лондоне «прекрасно это понимают». По его словам, Великобритания не хочет давать Украине разрешение наносить удары по территории России в одиночку и пытается подвигнуть на это как можно больше своих партнеров.

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      Марина Совина
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