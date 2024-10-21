Россиянам назвали способ сэкономить в два раза на покупке новой ванны

Эксперт Васильев: реставрация эмали обойдется вдвое дешевле покупки новой ванны

Реставрация эмали на старой ванне или раковине обойдется вдвое дешевле покупки новой. Способ в разы сэкономить на приобретении сантехники назвал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, новая ванна будет стоить от 15 до 30 тысяч рублей, а раковина — от 5 до 15 тысяч рублей. «С помощью специальных наборов получить новое покрытие можно будет за смешные 1–3 тысячи рублей, что позволяет сэкономить от 12 тысяч до 27 тысяч рублей на ванне и от 4 тысяч до 14 тысяч рублей на раковине», — рассказал Васильев.

Эксперт посоветовал проводить реставрацию эмали в гараже или на улице. Лицо при этом стоит защитить респиратором, а руки — плотными строительными перчатками. Сначала следует удалить грязь и жир с поверхности при помощи бензина или растворителя, а затем — зашкурить болгаркой с лепестковым кругом.

После шлифовки нужно наполнить ванну или раковину горячей водой и оставить на 20-30 минут — это нужно для избавления от мелкой пыли. Потом надо заделать трещины и сколы грунтовкой, эмалью и защитным лаком, который повысит прочность поверхности.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на отоплении. По словам специалистов, эффективнее всего регулировать подачу тепла в доме коллективно, с согласия всех жильцов.