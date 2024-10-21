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10:40, 21 октября 2024Экономика

Россиянам пообещали аномальное тепло

Метеоролог Вильфанд: в европейской части России температура превысит норму

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

На этой неделе север европейской России ожидает аномально теплая погода. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Мурманской области температура будет выше нормы на 6-8 градусов, в Архангельской области и на севере Урала, в Салехарде — на 4-6 градусов выше нормы», — рассказал метеоролог. Он добавил что тепло также ожидает жителей юга Западной Сибири: Омской, Новосибирской и Кемеровской областей. Там температура днем составит 4-8 градуса тепла, а ночью — от минус 1 до минус 3.

Вильфанд также отметил, что такой температурный фон приведет в исчезновению снега. К середине недели на европейской части страны его не станет.

Ранее Вильфанд отсоветовал московским автомобилистам менять резину. По словам специалиста, в ближайшее время столицу ожидает теплая погода.

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      Александра Качан
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