Россиянам пообещали аномальное тепло

Метеоролог Вильфанд: в европейской части России температура превысит норму

На этой неделе север европейской России ожидает аномально теплая погода. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Мурманской области температура будет выше нормы на 6-8 градусов, в Архангельской области и на севере Урала, в Салехарде — на 4-6 градусов выше нормы», — рассказал метеоролог. Он добавил что тепло также ожидает жителей юга Западной Сибири: Омской, Новосибирской и Кемеровской областей. Там температура днем составит 4-8 градуса тепла, а ночью — от минус 1 до минус 3.

Вильфанд также отметил, что такой температурный фон приведет в исчезновению снега. К середине недели на европейской части страны его не станет.

Ранее Вильфанд отсоветовал московским автомобилистам менять резину. По словам специалиста, в ближайшее время столицу ожидает теплая погода.